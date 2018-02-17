Турция применила в Африне запрещенное оружие

Войска Турции применили в городе Африн запрещенное международной конвенцией оружие. Речь идет о напалме и снарядах с отравляющим газом, передает РИА Новости. Шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья. Об этом сообщил директор больницы Джоан Мохаммед.

"Турецкая армия обладает современными самолетами, танками, ракетами и использует хлор. Помимо военных у них десятки тысяч террористов",- заявил официальный представитель курдов Рейзан Хеду.

Напомним, 20 января власти Турции объявили о начале операции "Оливковая ветвь". Она направлена против находящихся на севере Сирии курдских вооруженных формирований. Анкара считает их террористами, а Вашингтон поддерживает. Регулярным бомбардировкам подвергается город Африн, где проживают почти полтора миллиона курдов и беженцев из других областей Сирии.

Дамаск решительно осудил действия Анкары, а Москва призвала все стороны к сдержанности.