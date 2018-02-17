В США полиция опровергла информацию о стрельбе в колледже под Сиэтлом

В колледже американского города Кент рядом с Сиэтлом фактов стрельбы не выявлено. Об этом информирует местная полиция.

"На данный момент мы не обнаружили каких-либо ранений или подтверждений стрельбы, но мы все еще действуем, как будто это так, до того момента, как сможем окончательно подтвердить и завершить обыск", - передает РИА Новости сообщение в официальном аккаунте полиции Кента в Twitter.

Ранее стало известно, что в колледже Highline произошла эвакуация студентов, при этом попросили не приближаться к кампусу. Причиной стала предполагаемая стрельба.

Напомним, в США остро реагируют на такого рода сигналы после трагедии в городке Паркленд рядом с Майами, произошедшей 15 февраля. Здесь бывший ученик школы расстрелял в ее здании 17 человек.