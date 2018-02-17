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Видео: актер "Игры престолов" снялся и спел в новом клипе Эминема

Новость 17.02.2018, 17:25 | Текст: Олег Усков

Британский музыкант Эд Ширан, снявшийся в минувшем сезоне "Игры престолов", что вылилось в свистопляску и буйный дискурс, появился в новом драматическом видео рэпера-актера Эминема. В том числе - на вокальной поддержке.

Клип сделан на трек River с девятого альбома Эминема Revival, релиз которого состоялся в декабре прошлого года.

Фото: REUTERS/Gus Ruelas
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Как предположил EW, видеоряд может быть навеян "бурными отношениями МС с бывшей женой".

Эдвард Кристофер Ширан родился в 1991 году, первый успех стяжав летом 2011-го, когда вышел сингл The A Team (третье место в британском чарте). После чего все его альбомы возглавляли национальные хит-парады, а прошлогодняя пластинка - еще и американский.

Помимо "ИП" снялся в "Шортланд Стрит", "Непригодных для свиданий", "Домой и в путь", "Бриджит Джонс 3" - везде в роли себя самого, в сериале "Палач-бастард".

Ранее мы писали, что несколько актеров GOT собрали группу под названием Brotherhood Without Banjos и анонсировали пластинку.

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