СМИ: Ответственность за стрельбу в Кизляре взяли на себя боевики ИГИЛ

По данным агентства Reuters, запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в храме в дагестанском городе Кизляр, в результате которой погибли пять человек и четверо ранены.

При этом агентство отмечает, что группировка не предоставила доказательств причастности к этой трагедии, передает РИА Новости.

Ранее было обнародовано имя стрелявшего - им оказался 22-летний житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана Халил Халилов. Он был убит полицейским.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.