Информация о разбившемся под Ростовом самолете не подтвердилась

Информацию о пропавшем с радаров и разбившемся вблизи Ростова-на-Дону пассажирском самолете не подтверждают компетентные источники.

"Появилась информация, что пропал самолет с радаров, но она не подтвердилась", - цитирует ТАСС Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Аналогичные опровержения последовали и из южного регионального центра МЧС России.

"Информация ложная, никаких инцидентов с воздушными судами в нашей зоне ответственности не происходило", - рассказали также в ростовском аэропорту Платов.

Ранее новость о самолете с 65 пассажирами на борту, который летел в Дубай и якобы пропал с радаров около Ростова, появилась в ряде СМИ. Сейчас на некоторых сайтах найти опубликованные о ЧП сообщения можно только с помощью специальных поисковых сервисов.

Напомним, в минувшее воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области вскоре после взлета потерпел крушение самолет Ан-148. Погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров. По предварительной информации, трагедия произошла из-за обледенения датчиков скорости, которые в результате давали разные сведения.