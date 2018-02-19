Главу МИД Беларуси шокировали заявления на Мюнхенской конференции

Черно-белый формат оценки белорусской внешней политики сегодня стал уже перевернутой страницей в ее отношениях с европейским и мировым сообществом. Меняется отношение к Беларуси, заявил национальному телеканалу министр иностранных дел страны Владимир Макей. Он принял участие в Мюнхенской конференции, посвященной вопросам безопасности, сообщает БЕЛТА .

У каждого государства, подчеркнул глава МИД, на первое место выдвигаются национальные интересы. А значит, пояснил он, существуют подходы и позиции, с которыми партнеры республики могут быть не согласны, но это уже вопрос переговоров, дискуссий, и Беларусь готова к открытому, откровенному диалогу.

А необходимость в переговорном процессе сегодня очевидна. Министр признал, что уровень напряженности и конфронтации в регионе за истекшие годы не снизился. По его образному выражению, страна оказалась "на геополитическом разломе между Востоком и Западом", словно "между двух огней". И приоритетной задачей внешней политики, по словам Макея, является содействие "снижению этой напряженности и конфронтации".

Именно этим, напомнил дипломат, руководствовался президент Республики Беларусь, когда предложил начать дискуссию о строительстве фундамента нового Хельсинкского договора о безопасности, подписанного в 1975 году 35 странами в Финляндии.

По мнению министра, необходимо, сохранив накопленный международный опыт, вновь сесть за стол переговоров для полномасштабной дискуссии по всем актуальным вопросам современной безопасности и предотвращения нового витка гонки вооружений.

Необходимо заново определять "красные линии", за которые, как говорят дипломаты, нельзя заходить.

Владимир Макей допускает, что формат и само название будущей встречи может получить и иное звучание. Важно сохранить не букву, а дух документа. Гораздо важнее, по его словам, "начать дискуссию, которая позволила бы прийти к большему взаимопониманию", которое сегодня отсутствует. В этом его убедили содержание и характер дискуссий на Мюнхенской конференции.

В то же время Макей с сожалением констатировал, что большинству европейских государств пока не удалось отказаться от логики конфронтационного мышления. Ему показалось удивительным, что "один из высоких участников встречи в качестве оправдания, почему страны НАТО увеличивают расходы на военные цели, привел выражение Троцкого: "Если Европа не будет заниматься войной, то война будет заниматься Европой".

Аргументы подобного рода шокировали министра. Знание основ троцкизма вряд ли добавляет свежих откровений на политической кухне современного мира. Ведь задача современных политиков заключается в том, чтобы уйти от выращивания новых микробов милитаризма, избежать перспектив нового витка вооружений. Но, увы, в столице Баварии было немало и тех, кто в кулуарах и с трибуны жонглировал "устаревшими категориями и понятиями".

Зато, по словам дипломата, на конференции было мало уделено внимания актуальным проблемам, которые волнуют человечество, и, прежде всего, борьбе с терроризмом. Тема эта затрагивалась в речах делегатов, но проходила лишь по касательной основных выступлений. Больше внимания европейцы уделяли проблемам нелегальной миграции, климатическим изменениям, чем реальным угрозам и вызовам современного мира.

По мнению министра, европейцы были обращены лицом к внутренним конфликтам и противоречиям в ЕС, озабочены перспективами развития отношений в сфере безопасности между Европейским союзом и НАТО. Обсуждались вопросы, каковы функции и гарантии альянса, а что в сфере обороны обязан и готов защищать Европейский союз. Этому была посвящена большая часть дискуссий.

Министр сообщил, что на конференции в Мюнхене делегация Республики Беларусь уделила внимание и проблемам, связанным с ситуацией на Украине. Состоялась встреча с посланником США Куртом Волкером. Минск высказал свои идеи относительно шагов, которые можно было бы предпринять по снижению напряженности в регионе, добавил министр.

Говоря об итогах своего участия в конференции, министр выделил инициативу, предложенную председателем Мюнхенской конференции Вольфгангом Ишингером.

Немецкая сторона предложила провести в Минске в конце октября этого года встречу так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Она будет представлять форум политических и государственных деятелей, которые в закрытом формате (70-80 человек) обсудят наиболее актуальные проблемы.

Поясняя интерес немецкой стороны к месту проведения этой авторитетной международной панели, дипломат выразил мнение, что Беларусь признается сегодня достаточно универсальной и комфортной международной трибуной для встречи официальных персон из различных конфликтующих регионов.