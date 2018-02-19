В ближайшие месяцы будет опубликован план по выпуску глобальной спутниковой системы, которая будет функционировать на низкой орбите Земли и обеспечит практически всю поверхность планеты высокоскоростной связью. Как сообщил вице-президент Telesat LEO Эрвин Хадсон, выступая на научном симпозиуме SmallSat, первая группа аппаратов появится на орбите и начнет работу до 2021 года.

Всего по замыслу компании на низкую орбиту будет выведено 117 спутников, сообщает Space News. Примерно треть из них будет летать на полярных орбитах на высоте 1000 километров, остальные на разных орбитах под углом 40 градусов. Фокус будет сделан на поверхность планеты между 50 градусами северной и южной широты, где сосредоточено около 80 процентов потенциальных потребителей.

- Мы поделили Землю на крошечные квадраты, на каждом из них проанализировали рынок и будем готовы предоставлять индивидуальные услуги связи в зависимости от числа и типов потенциальных пользователей, - пояснил Хадсон.

Современные наземные системы могут принимать и обрабатывать огромные потоки данных, но для них требуется новая система высокой скорости передачи информации с меньшей задержкой сигнала. Именно этот фактор считается недостатком так называемых геостационарных спутников, которые располагаются строго над экватором на высоте 36,8 тысячи километров. Время, за которое радиосигнал достигает геостационарной орбиты и возвращается обратно, составляет около 0,6 секунды, что затрудняет работу многих современных сервисов и приложений.

Судя по презентациям Telesat, это будет весьма сложная система, в которой будут работать различные типы спутников. Сейчас компания рассматривает технические предложения от сторонних поставщиков оборудования.

- За последние несколько месяцев мы изучили около 5000 документов с предложениями, - сказал Хадсон. Кроме того, в будущем компания планирует подключить инвесторов для финансирования проекта. Сейчас все исследования и разработки оплачиваются самой компанией, добавил он.

Telesat рассматривает эти предложения параллельно с развертыванием демонстрационных спутников Phase One.

Один из них компания потеряла 28 ноября прошлого года при неудачном старте ракеты с космодрома "Восточный". Тогда, напомним, верхняя ступень разгонного блока "Фрегат" "выстрелила" в неправильном направлении.

Другой спутник Phase One, построенный компанией Surrey Satellite Technology Ltd. в Великобритании, успешно запущен 12 января. Его вывели на полярную орбиту на высоту 500 километров и теперь он постепенно поднимается до необходимой тысячи. По данным на 15 февраля, спутник находился на высоте 680 километров, он должен достичь расчетной орбиты через шесть-восемь недель.

Telesat является одной из нескольких компаний, предлагающих конгломераты широкополосных спутников на околоземной орбите, при этом она первой поставила на орбиту демонстрационный спутник. Конкурент канадцев, американская компания SpaceX, намерена запустить два своих демонстрационных спутника после 21 февраля из Калифорнии. Основным грузом на Falcon 9 будет испанский радиолокационный спутник, а свои аппараты компания разместит в качестве вторичной полезной нагрузки. А британская компания OneWeb планирует в мае запустить свое спутниковое созвездие из Французской Гвианы.