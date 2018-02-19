Стала известна реакция Брэда Питта на развод его первой жены

Продолжаем напряженно, бессонно-неусыпно следить за новыми эпизодами богатой голливудской "мыльной оперы", где на одну из главных ролей вновь вышла 49-летняя звезда "Друзей" Дженнифер Энистон.

Напомним. В четверг стало известно, что Джен и ее более молодой супруг, актер и сценарист Джастин Теру, известный по главной роли в сериале "Оставленные", разводятся. Обещая оставаться близкими людьми.

Версии разлада - разные. По одной - Теру ревновал Энистон к бывшему мужу, 54-летнему Питту, поскольку Дженнифер начала с ним опять сближаться. По другой - отношения сошли на нет на почве "бытовухи": длительные расставания, жилищные неудобства и отсутствие общих друзей наложили-де опечаток.

Тем временем пресса нагнетает. Поведав, в частности, что незадолго до того, как разводиться, как-то ночью Энистон позвонила Питту и поплакалась тому в жилетку, как у них с Теру все грустно. А Питт ее укрепил добрыми словами.

Теперь - свежее дополнение. Как вещает News Me, ссылаясь на традиционно неназванного "инсайдера", Брэд решение своей первой "бывшей" поддерживает, поскольку они-то как раз "остаются друзьями".

При этом издание акцентирует: Питт так устал от внимания к своей персоне прессы и папарацци, которые до сих пор продолжает кучно педалировать обстоятельства его развода с Джоли, что крайне боится оказаться теперь на первых полосах таблоидов еще и в связи с разводом Энистон. И все, чего он сейчас хочет, - это "тихой и спокойной жизни".

Но, как говорится, поздно, доктор…