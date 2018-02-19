Трогательные послания девочки умершему дедушке поразили соцсети

Англичанин по имени Джеймс О'Брайен опубликовал на странице в Twitter сообщения своей дочери, которые она отправляла умершему дедушке.

My youngest has had my old phone for a couple of years. Just for games, which I download for her before disconnecting the internet. Still has my old contacts though & it turns out she’s been messaging my dad, who died 5 years ago. I may have something in my eye. pic.twitter.com/RZ5ZTgGbnk — James O'Brien (@mrjamesob) 17 февраля 2018 г.

"Моя младшая дочь ходила с моим старым телефоном несколько лет. Он нужен был ей только для того, чтобы играть в игры, которые я загрузил и отключил интернет. В телефоне также остались мои старые контакты, и оказалось, что она писала моему отцу, умершему пять лет назвать. Похоже, что-то попало мне в глаз", - подписал пост О'Брайен.

Запись набрала более 141 тысячи лайков и почти 27 тысяч ретвитов. На снимке телефона видно, что девочка писала дедушке о рае и Иисусе и выражала надежду на то, что он хорошо чувствует себя на том света. Она призналась, что ее жизнь не будет так же прекрасна без него и рассказала о том, что ей уже 10 лет, а ее сестре 12, и главных их подарок - это любовь дедушки.

Пользователи Сети были растроганы историей маленькой девочки. Комментаторы рассказали о своих детях, отметив, что они часто воспринимают смерть близких совсем иначе, чем взрослые.