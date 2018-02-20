Выпущен бумажный самолетик, управляемый смартфоном

20.02.2018, 13:41 Текст: Виктория Чернышева

Стартап PowerUp готовится отправить своим акционерам первую партию бумажных самолетиков, которыми можно управлять при помощи смартфона.

Смарт-устройство называется Dart. Самолетик, как утверждают разработчики, способен выполнять разнообразные фигуры высшего пилотажа.

Компания собрала на краудфандинговом ресурсе Indiegogo приличную сумму на запуск проекта - более 1,8 миллиона долларов.

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Несмотря на то, что нужная сумма уже набрана, и с избытком, заказать смарт-самолетик еще можно. За 37 долларов можно получить стандартный набор: сам Dart, колеса для взлета и посадки, набор бумаги для изготовления самолетика и шаблоны. За 119 долларов доступны четыре самолетика, а за 219 долларов - восемь.

Запускать самолетики рекомендовано в безветренный день, в поле, не только летом, но и зимой (при условии, что снег еще не начал таять).

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