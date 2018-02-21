Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного суда и признал законным продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля, сообщает ТАСС.

Двум другим фигурантам дела "Седьмой студии" также продлены меры пресечения - бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский останется в СИЗО, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин - под домашним арестом.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Обвиняемые свою вину не признают.