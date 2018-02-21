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Рубрика: В мире

Президент Сербии Вучич передал через Лаврова письмо для Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привезет из Белграда президенту России Владимиру Путину письмо от его сербского коллеги Александра Вучича. Об этом стало известно на пресс-конференции после встречи Лаврова и Вучича на правительственной вилле "Мир".

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"Я передал министру Сергею Лаврову письмо для президента Путина с благодарностью за все, что президент Путин сделал для развития добрых двусторонних отношений между Россией и Сербией в надежде, чтобы, если это возможно, еще больше их развивать", - цитирует заявление Вучича ТАСС.

Агентство напоминает, что президенты двух стран лично общались в Москве в декабре 2017 года.

На встрече с Лавровым Вучич заявил, что "Белград никогда не присоединится к санкциям против Москвы".

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