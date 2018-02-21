СК попросил помощи у очевидцев по делу о насилии в уральском детдоме

Следствие просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией по уголовному делу о насилии над воспитанниками уральского детдома. Соответствующее обращение опубликовано в среду на сайте следственного управления СК по Челябинской области.

- Для расследования преступлений в детском доме сформирована следственная группа с участием наиболее опытных следователей по особо важным делам из аппарата следственного управления, - сообщил представитель регионального управления СК Владимир Шишков. - Нашими сотрудниками во взаимодействии с прокуратурой, полицией, правительством области и аппаратом уполномоченного по правам ребенка принимаются все необходимые меры по защите и социальной реабилитации детей, пострадавших от преступных посягательств. Всех, кто обладает информацией по уголовному делу, просим сообщать ее в следственное управление по электронной почте (sk_chel@74.sledcom.ru) или по телефону 8 (351) 728-57-71.

Кроме того, в следственном ведомстве предостерегают представителей органов власти, контролирующих органов и СМИ от распространения информации, которая может причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В частности, запрещено предавать огласке место пребывания, учебы или иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетних потерпевших, отметили в СК.

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после показаний семерых воспитанников детдома, которые после усыновления рассказали приемным родителям о насилии, которому они подвергались во время пребывания в социальном учреждении. Следствием задержан 51-летний местный житель, навещавший воспитанников. Ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одно уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении персонала детского дома. Организован розыск причастных к совершению преступлений должностных лиц. Четверо сотрудников временно отстранены от работы. Директор детского дома уволен.