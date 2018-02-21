Вучич: Сербию восхитила храбрость майора Филипова

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что передал главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему с визитом в Белград, письмо. Оно адресовано родным российского летчика, майора ВВС Романа Филипова, погибшего в Сирии.

По словам Вучича, мужество пилота Су-25 "восхитило Сербию".

Напомним, что российский офицер погиб 3 февраля 2018 года во время патрулирования зоны деэскалации в районе Идлиб. Он был сбит из пусковой зенитной установки с земли боевиками и тяжело ранен. Чтобы не попасть в плен, Роман Филипов подорвал себя гранатой. Звание Героя России присвоено ему посмертно.