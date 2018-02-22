Названы победители Brit Awards-2018

Конечно, выступление кумира "нулевых" получилось эффектным: он спел одну песню сольно, и еще одну - в дуэте с гитаристом и поклонником кантри Крисом Стэплтоном. Но обладателем главных наград в этот вечер все равно стал не Тимберлейк, а что более справедливо - новые английские поп-звезды.
По две награды завоевали лихая R&B-певица Дуа Липа, чуть менее года назад выпустившая дебютный альбом (и уже успевшая побывать в России, где спела и на open air фестивале в Лужниках, и на крыше отеля с видом на Кремль) и 20-летний темнокожий рэпер Stormzy. Бурный, с гортанным голосом вожака и повесы, он вобрал в свое творчество много музыкальных культур - от ритуальных танцев народов Африки до инди-электроники с поиском затейливых тембров, сэмплов и многоголосий. И тоже, кстати, выпустил дебютный альбом лишь в 2017-м году.
Лучшим британским синглом справедливо назвали Human брутального и ритмичного толстяка Rag’n’Bone Man. А лучшим клипом - балладу Sign Of The Times Гарри Стайлза. В этой песне симпатичного блондина из One Direction органично переплелись холод и нигилизм раннего Дэвида Боуи и размашистая яростная отвага Фредди Меркьюри. И сольное творчество Гарри Стайлза - безусловно, новое открытие современной рок-сцены. Эту песню уже чествовал как лучшую в 2017 году респектабельный и всезнающий журнал Rolling Stone. Но на Brit Awards Гарри получил, увы, лишь одну награду.
Еще больше не повезло лидеру мировых хит-парадов Эду Ширану. Рыжий живчик и романтик был номинирован в четырех категориях из десяти, но выиграл лишь в одной - "глобальный успех". Ведь на Brit Awards в этом году больше жаловали новичков. В частности, новую романтичную блондинку с тягучим, чуть скрипучим, а порой и кокетливо-жалостливым голосом - Джори Смит. Свой пока главный сингл Let Me Down она записала как раз со Stormzy. И удостоилась награды в номинации "Выбор критиков".
Как и в другой влиятельной английской музыкальной премии NME Awards-2018, без наград не остались новозеландка Lorde и американец Кендрик Ламар. Хотя сам рэпер, возможно, и не был этому рад, поскольку свой номер на сцене он смог исполнить только с четвертой попытки - из-за технического сбоя. Но, наверное, какие звезды - такие и достижения.
Зато Лиам Галлахер был молодец - снова спел драйвово. Жаль только, что награды не получил.
Лучший британский сольный артист - Stormzy
Лучшая британская сольная артистка - Dua Lipa
Лучшая английская группа - Gorillaz
Главный прорыв - Dua Lipa
Выбор критиков - Jorja Smith
Продюсер года в Великобритании - Steve Mac (прославился как продюсер One Direction, Эда Ширана, Деми Ловато и других новых звезд)
Лучший сингл Великобритании - Rag’n’Bone Man, песня Human
Лучший альбом Великобритании - Stormzy, альбом Gang Signs & Prayer
Лучшее видео британского артиста - Harry Styles, Sign Of The Times
Лучший "международный" артист - Kendrick Lamar
Лучшая "международная" артистка - Lorde
Лучшая "международная" группа - Foo Fighters.