Названы победители Brit Awards-2018

Торжественная церемония вручения ежегодных наград состоялась на O2 Arena в Лондоне. И хотя в зале обнаружилось немало английских звезд (в частности Рон Вуд из Rolling Stones), открыть ее доверили гостю - американцу Джастину Тимберлейку.

Конечно, выступление кумира "нулевых" получилось эффектным: он спел одну песню сольно, и еще одну - в дуэте с гитаристом и поклонником кантри Крисом Стэплтоном. Но обладателем главных наград в этот вечер все равно стал не Тимберлейк, а что более справедливо - новые английские поп-звезды.

По две награды завоевали лихая R&B-певица Дуа Липа, чуть менее года назад выпустившая дебютный альбом (и уже успевшая побывать в России, где спела и на open air фестивале в Лужниках, и на крыше отеля с видом на Кремль) и 20-летний темнокожий рэпер Stormzy. Бурный, с гортанным голосом вожака и повесы, он вобрал в свое творчество много музыкальных культур - от ритуальных танцев народов Африки до инди-электроники с поиском затейливых тембров, сэмплов и многоголосий. И тоже, кстати, выпустил дебютный альбом лишь в 2017-м году.

Лучшим британским синглом справедливо назвали Human брутального и ритмичного толстяка Rag’n’Bone Man. А лучшим клипом - балладу Sign Of The Times Гарри Стайлза. В этой песне симпатичного блондина из One Direction органично переплелись холод и нигилизм раннего Дэвида Боуи и размашистая яростная отвага Фредди Меркьюри. И сольное творчество Гарри Стайлза - безусловно, новое открытие современной рок-сцены. Эту песню уже чествовал как лучшую в 2017 году респектабельный и всезнающий журнал Rolling Stone. Но на Brit Awards Гарри получил, увы, лишь одну награду.

Еще больше не повезло лидеру мировых хит-парадов Эду Ширану. Рыжий живчик и романтик был номинирован в четырех категориях из десяти, но выиграл лишь в одной - "глобальный успех". Ведь на Brit Awards в этом году больше жаловали новичков. В частности, новую романтичную блондинку с тягучим, чуть скрипучим, а порой и кокетливо-жалостливым голосом - Джори Смит. Свой пока главный сингл Let Me Down она записала как раз со Stormzy. И удостоилась награды в номинации "Выбор критиков".

Как и в другой влиятельной английской музыкальной премии NME Awards-2018, без наград не остались новозеландка Lorde и американец Кендрик Ламар. Хотя сам рэпер, возможно, и не был этому рад, поскольку свой номер на сцене он смог исполнить только с четвертой попытки - из-за технического сбоя. Но, наверное, какие звезды - такие и достижения.

Зато Лиам Галлахер был молодец - снова спел драйвово. Жаль только, что награды не получил.

Победители Brit Awards-2018

Лучший британский сольный артист - Stormzy

Лучшая британская сольная артистка - Dua Lipa

Лучшая английская группа - Gorillaz

Главный прорыв - Dua Lipa

Выбор критиков - Jorja Smith

Продюсер года в Великобритании - Steve Mac (прославился как продюсер One Direction, Эда Ширана, Деми Ловато и других новых звезд)

Лучший сингл Великобритании - Rag’n’Bone Man, песня Human

Лучший альбом Великобритании - Stormzy, альбом Gang Signs & Prayer

Лучшее видео британского артиста - Harry Styles, Sign Of The Times

Лучший "международный" артист - Kendrick Lamar

Лучшая "международная" артистка - Lorde

Лучшая "международная" группа - Foo Fighters.