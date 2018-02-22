ОКР выплатил МОК 15 млн долларов

Олимпийский комитет России (ОКР) выполнил один из критериев, необходимых для восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Как сообщается в пресс-релизе ОКР, организация выплатила МОК 15 миллионов долларов.

"5 декабря 2017 года Исполком Международного олимпийского комитета установил ряд критериев, выполнение которых необходимо для восстановления Олимпийского комитета России в МОК, - сказано в заявлении ОКР. - Один из них - выплата 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством - прим. "РГ") и международными спортивными федерациями. На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме".

ОКР в своем сообщении подчеркнул что таким образом выполнил все финансовые требования для снятия временного отстранения. Напомним, решением МОК наши спортсмены выступают на Олимпиаде-2018 в статусе "Олимпийских атлетов из России". Это не мешает им побеждать и завоевывать медали. Есть надежда, что завтра наша копилка пополнится долгожданным "золотом": в произвольной программе в женском одиночном фигурном катании будут бороться мировые рекордсменки Евгения Медведева и Алина Загитова. Также завтра наша хоккейная сборная сразится с чехами за выход в финал олимпийского турнира.