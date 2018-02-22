Беларусь и Курская область нарастят товарооборот

Объем товарооборота между Беларусью и Курской областью в ближайшие два года намерены довести до 250 миллионов долларов. Об этом ТАСС заявил глава российского региона Александр Михайлов.

Он напомнил, что за последние несколько лет этот показатель значительно снизился. В прошлом году, к примеру, он составил 150 миллионов долларов. Однако тесное сотрудничество между республикой и российским регионом не прерывается, более того, стороны едины в стремлении налаживать новые бизнес-связи и укреплять уже существующие.

В частности, в декабре минувшего года в рамках рабочей поездки курской делегации в Минск договоренности о взаимодействии были озвучены представителями не только российских и беларусских предприятий, но и властей. Так, в рамках встречи губернатора области Александра Михайлова и главы государства Александра Лукашенко прозвучало, что белорусская техника будет и дальше востребована на Михайловском ГОКе. Сейчас 80 процентов карьерных машин на предприятии - белорусского производства.

Помимо этого, российскую сторону заинтересовали новые образцы белорусского транспорта: не только троллейбусы, сборка которых из белорусских деталей несколько лет назад уже работала в Курске, но и востребованные в настоящее время электробусы.

Российский регион и Беларусь также намерены продолжить сотрудничество в сфере агропромышленного-комплекса: таких перспективных его направлений как семеноводство и племенное животноводство, а также создание современных предприятий по белорусским технологиям на курской земле.