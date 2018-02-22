"Локомотив" во второй раз обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Московский "Локомотив" вслед за ЦСКА пробился в 1/8 финала второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. "Красно-зеленые" победили дома "Ниццу" (1:0), переиграв французов с суммарным счетом 4:2.

Первая встреча этих команд была одной из самых ярких в Лиге Европы. Уступая 0:2, да еще и не выезде, "Локомотив" не только отыгрался, но и победил. Разумеется, что после такого успеха именно "железнодорожники" стали считаться явными фаворитами противостояния. Тем более с учетом неважной формы "Ниццы" в последнее время.

Тем не менее, французы не собирались сдаваться. Несмотря на все обстоятельства, а также холодную погоду, "Ницца" выглядела очень бодро. В какой-то степени "Локомотиву" повезло, что после первого тайма он вел в счете. На гол Игоря Денисова на 30-й минуте гости ответили сразу несколькими моментами, два из которых могли завершиться забитыми мячами. Речь об ударах главной звезды "Ниццы" Марио Балотелли, который дважды попал в крестовину ворот.

Во второй половине хозяева отвели игру от своих ворот. Более того, "железнодорожники" были близки ко второму голу. Мог отличиться Антон Миранчук, но мяч после его удара на 70-й минуте попал в штангу. Гости, вероятно, уже потеряв веру в итоговый успех, с середины второго тайма сдали обороты. И проиграли.

"Локомотив" вышел в 1/8 финала, продолжая успешное выступление в еврокубках. Следующего соперника по турниру "красно-зеленые", как и ЦСКА, узнают завтра, когда состоится жеребьевка.