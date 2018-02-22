Родители Меланьи Трамп получат гражданство США

Родители первой леди США получили гринкарты и скоро станут гражданами страны.

Уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс имеют статус постоянных жителей и находятся в Соединенных Штатах на законных основаниях. Об этом сообщил юрист Майкл Уалдс, представляющий интересы супруги президента и ее семьи.

Он подчеркнул, что родители Меланьи Трамп "не являются членами администрации, и семья просит с уважением относиться к их праву на личную жизнь".

Вопрос, есть ли у родителей жены американского лидера законное право находиться в США, подняли правозащитники, которые пытаются не допустить ужесточения правил въезда в страну иммигрантов.

Напомним, Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в результате "цепной миграции", когда вслед за одним человеком в США перебираются и все его родственники, в страну приезжают "худшие представители общества". Президент предлагает давать возможность иммиграции лишь супругам и детям, но не родителям или другим родственникам.