Олег Знарок: К этому финалу мы стремились четыре года

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в полуфинале олимпийского турнира - 3:0. Итоги матча в разговоре с журналистами подвел главный тренер нашей команды Олег Знарок.

Первый период получился напряженным, осторожным. Связано ли это с тем, что обе команды понимали значимость первого гола?



Олег Знарок: Естественно. Второй период нам больше удался. Были очень неплохие шансы, чтобы забить.

Когда судьи отправились смотреть, правильно ли забил гол Гусев, вы сразу поняли, что засчитают взятие ворот?



Олег Знарок: Конечно. Нам сверху уже сказали все.

Можно сказать, что чехи сыграли так, как и ожидали от них?



Олег Знарок: Мы сыграли хорошо. Мы же не смотрим на соперника, а играем в свою игру.

Гавриков подключился к контратаке и забил - это наигранный момент?



Олег Знарок: У нас есть тактические варианты. Но здесь с вами об этом говорить смысла нет.

А то, как Телегин в этом эпизоде подкинул шайбу Гаврикову, вас не удивило?



Олег Знарок: Ну а чего удивляться (усмехается). У нас лучшие игроки играют.

Какой момент матча был для вас самым тревожным?



Олег Знарок: Наверное, два подряд меньшинства.

В третьем периоде больше оборонялись - от счета отталкивались или что-то не получилось?



Олег Знарок: Там немножко нас поддавили. Естественно, сушили игру. Хорошо, что все хорошо заканчивается.

Можно сказать, что результат предопределил гений Дацюка, отдавшего голевую передачу в момент с первой шайбой?



Олег Знарок: У нас вся команда сыграла сегодня очень здорово.

Что для вас значит участие в финале Олимпиады?



Олег Знарок: Мы к этому стремились четыре года.

Очень много российских болельщиков на трибунах. Насколько это помогает?



Олег Знарок: Нам это очень сильно помогает. Вы понимаете, в какой мы ситуации находимся.

Сегодня Алина Загитова завоевала первую золотую медаль для российской команды…



Олег Знарок: Мы смотрели по телевизору. И очень горды тем, что наконец выиграли "золото". И "серебро".