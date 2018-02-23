Олег Знарок: К этому финалу мы стремились четыре года

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в полуфинале олимпийского турнира - 3:0. Итоги матча в разговоре с журналистами подвел главный тренер нашей команды Олег Знарок.
Первый период получился напряженным, осторожным. Связано ли это с тем, что обе команды понимали значимость первого гола?
Олег Знарок: Естественно. Второй период нам больше удался. Были очень неплохие шансы, чтобы забить.
Когда судьи отправились смотреть, правильно ли забил гол Гусев, вы сразу поняли, что засчитают взятие ворот?
Олег Знарок: Конечно. Нам сверху уже сказали все.
Можно сказать, что чехи сыграли так, как и ожидали от них?
Олег Знарок: Мы сыграли хорошо. Мы же не смотрим на соперника, а играем в свою игру.
Гавриков подключился к контратаке и забил - это наигранный момент?
Олег Знарок: У нас есть тактические варианты. Но здесь с вами об этом говорить смысла нет.
А то, как Телегин в этом эпизоде подкинул шайбу Гаврикову, вас не удивило?
Олег Знарок: Ну а чего удивляться (усмехается). У нас лучшие игроки играют.
Какой момент матча был для вас самым тревожным?
Олег Знарок: Наверное, два подряд меньшинства.
В третьем периоде больше оборонялись - от счета отталкивались или что-то не получилось?
Олег Знарок: Там немножко нас поддавили. Естественно, сушили игру. Хорошо, что все хорошо заканчивается.
Можно сказать, что результат предопределил гений Дацюка, отдавшего голевую передачу в момент с первой шайбой?
Олег Знарок: У нас вся команда сыграла сегодня очень здорово.
Что для вас значит участие в финале Олимпиады?
Олег Знарок: Мы к этому стремились четыре года.
Очень много российских болельщиков на трибунах. Насколько это помогает?
Олег Знарок: Нам это очень сильно помогает. Вы понимаете, в какой мы ситуации находимся.
Сегодня Алина Загитова завоевала первую золотую медаль для российской команды…
Олег Знарок: Мы смотрели по телевизору. И очень горды тем, что наконец выиграли "золото". И "серебро".