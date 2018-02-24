На 98-м году жизни умерла актриса Нанетт Фабрей

У себя дома в Калифорнии на 98-м году жизни в четверг скончалась американская актриса, комик и певица Нанетт Фабрей. Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на сына артистки.

Актриса, полное и настоящее имя которой - Руби Бернадетт Нанетт Фабаре (Фабрей она стала из-за ошибки конферансье, и решила так оставить), родилась в Сан-Диего, Калифорния, в 1920 году. Выросла в Лос-Анджелесе. На сцене дебютировала уже в три года - танцевала чечётку. Экранный дебют - в девять, в "Частной жизни Елизаветы и Эссекса" - с Бетт Дэвис. В 1940-м перебралась в Нью-Йорк, где начала карьеру в бродвейских мюзиклах.

Very sad to hear that Nanette Fabray has died at 97. She was aces in THE BAND WAGON, arguably the greatest movie musical (if I'm the one arguing). pic.twitter.com/WqiVpAqUKo — The Nitrate Diva (@NitrateDiva) 24 февраля 2018 г.

По протекции дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра Артура Родзинского начала изучать оперный вокал в Джульярдской школе, но через полгода бросила, так как серьезным работам предпочитала мюзиклы. И не прогадала: в сороковые Фабрей - одна из наиболее известных артистов Бродвея. Как результат - премия "Тони" в 1949-м.

За "Тони", главной театральной премией, последовала и "Эмми" (трижды), главная телепремия - за скетч-шоу Caesar's Hour (1954-1957). В 1961 году начал выходить "именной" ситком "Шоу Нанетт Фабрей", продержавшийся всего сезон.

Среди других работ актрисы - сериалы "Она написала убийство", "Лодка любви", "Тренер", "Любовь по-американски".