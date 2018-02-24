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На 98-м году жизни умерла актриса Нанетт Фабрей

Новость 24.02.2018, 13:31 | Текст: Олег Усков
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

У себя дома в Калифорнии на 98-м году жизни в четверг скончалась американская актриса, комик и певица Нанетт Фабрей. Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на сына артистки.

Актриса, полное и настоящее имя которой - Руби Бернадетт Нанетт Фабаре (Фабрей она стала из-за ошибки конферансье, и решила так оставить), родилась в Сан-Диего, Калифорния, в 1920 году. Выросла в Лос-Анджелесе. На сцене дебютировала уже в три года - танцевала чечётку. Экранный дебют - в девять, в "Частной жизни Елизаветы и Эссекса" - с Бетт Дэвис. В 1940-м перебралась в Нью-Йорк, где начала карьеру в бродвейских мюзиклах.

По протекции дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра Артура Родзинского начала изучать оперный вокал в Джульярдской школе, но через полгода бросила, так как серьезным работам предпочитала мюзиклы. И не прогадала: в сороковые Фабрей - одна из наиболее известных артистов Бродвея. Как результат - премия "Тони" в 1949-м.

За "Тони", главной театральной премией, последовала и "Эмми" (трижды), главная телепремия - за скетч-шоу Caesar's Hour (1954-1957). В 1961 году начал выходить "именной" ситком "Шоу Нанетт Фабрей", продержавшийся всего сезон.

Среди других работ актрисы - сериалы "Она написала убийство", "Лодка любви", "Тренер", "Любовь по-американски".

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