СМИ: Беспорядки в Бильбао устроили не фанаты "Спартака"

Беспорядки перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" (1:2) стали следствием провокаций со стороны местных радикальных группировок.

Напомним, по ходу столкновений несколько человек пострадали, а один из полицейских перенес инфаркт и скончался.

Этот инцидент повлек за собой эмоциональную реакцию мэра Бильбао, посоветовавшего спартаковским фанатам "убираться" и "не возвращаться в город". С критикой российских болельщиков не замедлила выступить британская футбольная полиция, высказав опасение за своих фанатов на предстоящем ЧМ-2018.

Однако, как сообщает El Confidencial со ссылкой на профсоюз баскских правоохранительных органов Esan, зачинщиками беспорядков оказались не приезжие фанаты, а члены местной радикальной группировки Herri Norte.

"Проще всего обвинить во всем приезжих, но все было не так. Те, кто бросал все подряд, не были иностранцами. Все случившееся спровоцировала группировка Herri Norte и ее союзники. Полиция изъяла у фанатов "Атлетика" кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Грустно, но все эти люди были басками, которые вышли на вооруженную охоту на русских. Они бросались всем, что было под рукой, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. Но у наших руководителей своя статистика и обвинения против других людей, которые не отсюда", - написал один из полицейских, присутствовавший на месте событий.