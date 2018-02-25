На своей пятой в жизни Олимпиаде нападающий Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком хоккейного турнира. Но, подводя итоги победного матча с немцами, вице-капитан российской сборной признался - личные награды для него не так важны, как долгожданное "золото".

Илья, что чувствуете сейчас?



Илья Ковальчук: Опустошение какое-то. Пока мы еще, наверное, не совсем осознали, что мы сделали. Сколько бы вы ни говорили, что это будет просто, что это второстепенный турнир, думаю, что сегодняшняя игра многое поставила на свои места. И показала, что это Олимпиада, это нервы, это эмоции. Неважно, против кого ты играешь в финале. Это огромная ответственность. Многие ребята у нас вообще впервые были на Олимпиаде. А в такой игре принимали участие тем более. В том числе и я. Хорошо, что нашли момент сравнять.

Что думали в тот момент, когда счет 2:3, мы в меньшинстве, и снимают вратаря? Многие мысленно похоронили команду.



Илья Ковальчук: Мы себя не хоронили, конечно. Искали момент. Здорово, что тренеры выбрали правильных ребят на лед. Гусь (Никита Гусев - прим. "РГ".) вышел, забил очень важный гол. Супер.

Насколько для вас важен титул самого ценного игрока турнира?



Илья Ковальчук: Да, это не совсем важно, честно. Это второстепенно. Вот то, что на груди висит (показывает на золотую медаль) - это очень важно.

Пять Олимпиад вы шли к этому…



Илья Ковальчук: Я шел к этому с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это была мечта моего отца, царствие ему небесное. Это была и моя мечта, поэтому это очень дорогая медаль.

Отцу посвящаете победу?



Илья Ковальчук: Однозначно.