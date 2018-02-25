Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018

Российский форвард Илья Ковальчук признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира. Звание MVP вручают по итогам опроса журналистов, освещавших Игры-2018.

Также репортеры выбрали символическую сборную турнира, в которой сразу несколько представителей России. Лучшим вратарем стал Василий Кошечкин. Защитники турнира - Вячеслав Войнов и канадец Максим Норо. В тройке лучших форвардов значатся Ковальчук и Павел Дацюк, а также финн Эли Толванен.

Выбрал лучших и директорат турнира. По его версии вратарем Олимпиады стал немец Данни аус ден Биркен. Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов, а среди нападающих приз получил герой финала и лучший бомбардир российской команды Никита Гусев.

Россия завоевала "золото" Олимпиады-2018, в финале обыграв Германию 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.