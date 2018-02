Google удалось "сломать" при помощи необычного запроса

Участники форума Reddit обнаружили, что поисковый механизм Google пасует перед запросом, который выглядит как "send a message to Barack Obama" ("отправить сообщение Бараку Обаме").

Если попытаться ввести такой запрос в оригинальном приложении Google для мобильных устройств, то вместо стандартного набора ссылок на ресурсы сайт ответит ошибкой в виде большого количества случайных символов.

"Обнаружил это в фейсбуке. Попробуйте. Поищите "send a message to Barack Obama" в приложении Google", - написал автор поста на Reddit.

Аналогичная ситуация возникала, если набрать в поиске Google запрос "how to send a message to Barack Obama" ("как отправить сообщение Бараку Обаме"). В то же время на других устройствах оба запроса обрабатывались без ошибок.

В настоящее время, по отзывам пользователей, ошибка уже исправлена.