Израильский истребитель был сбит Сирией из-за ошибки пилотов

Израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ракетой из-за "профессиональной ошибки экипажа". Таковы результаты расследования.

"При напряженном выборе между успешным выполнением задачи и обеспечением собственного выживания экипаж допустил ошибку, не защищая себя по мере необходимости, - говорится в армейском коммюнике.

В документе отмечается, что пилота своевременно оповестили об обстреле с земли. Но его действия не соответствовали стандартным инструкциям. При этом решение покинуть подбитый самолет признано правильным. Пилот и штурман успели катапультироваться над своей территорией.

ТАСС напоминает, что инцидент произошел 10 февраля. В тот день Израиль сбил в своем воздушном пространстве вторгшийся с территории Сирийской арабской республики (САР) иранский беспилотник. Затем ВВС еврейского государства нанесли удары по иранским объектам в САР. Вслед за этим израильский истребитель F-16 был сбит ракетой сирийских ПВО.