Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине

В Тверском районном суде Москвы подтвердили информацию о задержании группы лиц, организовавших наркотрафик кокаина из Аргентины в европейские страны. Ранее о разоблачении наркогруппировки рассказали в МИД России.

Кроме того, в суде назвали имена фигурантов этого громкого дела. "В декабре 2017 года по ходатайству следователя в отношении Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова. - В итоге 8 февраля обвиняемым Калмыкову и Худжамову арест был продлен до 13 апреля, а Абянову - до 12 апреля".

Также в суде уточнили, что срок предварительного расследования по данному делу был продлен на срок до 15 апреля.

Ранее упомянутым трем фигурантам следователи предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 229.1 "покушение на контрабанду наркотических средств" и ч.3 ст.30 - ст.228.1 "попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств".

Отмечается, что постановления о продлении фигурантам срока заключения под стражей были обжалованы в Мосгорсуде.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно об обнаружении 389 кг наркотиков в посольстве России в Буэнос-Айресе. Информацию о проведении спецслужбами Аргентины и России спецоперации по пресечению наркотрафика подтвердили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что правоохранительные органы России и Аргентины совместно пресекли деятельность наркогруппировки. Всего к попытке организовать крупный наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.

Сообщалось, что среди фигурантов "кокаинового дела" значится в том числе бывший технический работник посольства РФ в Аргентине. Наркотик полицейские обнаружили готовым к отправке в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Уголовное дело по факту попытки контрабанды и сбыта наркотических средств было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 15 ноября 2017 года. Задержания прошли в конце прошлого года.