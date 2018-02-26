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26.02.2018 15:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В центре Гороховца нашли 2000-летний финский могильник

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Редчайшее финское погребение двухтысячелетней давности обнаружили ученые в городе Гороховец Владимирской области, сообщает Институт археологии РАН.
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

Во время раскопок летом 2017 года историки нашли чрезвычайно редкое для территории Северо-Восточной Руси погребение - грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры.

Исследовав три погребения, археологи нашли детали костюмов и предметы - топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла. В одном из захоронений были обнаружены украшения из цветного металла - подвеска, застежка-фибула и ременная пряжка.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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- Находка этих захоронений стала полной неожиданностью для нас. На территории городов Северо-Восточной Руси финские могильники практически не известны. Конечно совпадение местоположения могильника и позднейшего города, скорее всего случайность, но ситуация заслуживает внимания, - рассказал один из руководителей экспедиции Сергей Милованов.

Он отметил, что первоначально большинство находок представляли собой сильно коррозированные аморфные изделия. Однако благодаря профессиональной расчистке и реставрации предметы удалось атрибутировать и датировать.

Ученые убеждены, что финский могильник позволит лучше понять особенности быта, культуры и погребальных обрядов финских племен, которые были предшественниками славян в Волго-Окском регионе. Похожие находки были обнаружены в грунтовых погребениях Андреевского кургана на территории Мордовии в 1950-х годах.

- Финские могильники в древнерусских городах - большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры, - приводит пресс-центр РАН слова директора Института археологии, академика Николая Макарова.

Раскопки на территории Гороховца ведутся с 2015 года при поддержке Министерства культуры РФ. За последние три года участникам экспедиции под руководством Ольги Зеленцовой и Сергея Милованова удалось найти подтверждения, что город возник в середине XII века. Между тем, в Лаврентьевской летописи Гороховец упоминается только в связи с его разорением в 1239 году во время нашествия Батыя.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Следующее известное ученым документальное упоминание о городе появляется только через 300 лет, в 1539 году, в связи с набегами казанских татар. Раскопки в древнем Гороховце, расположенном на берегу Клязьмы, начались в конце 1950-х годов. Уже тогда некоторые находки указывали, что город существовал еще в XII веке. Об этом говорили особенности стеклянных браслетов.

Впоследствии ученые установили, что первоначальные укрепления города просуществовали недолго и погибли в пожаре. Экспедиция РАН во время раскопок обнаружила множество предметов, характеризующих занятия древних жителей Гороховца. Среди них - глиняные грузила от сетей, железные рыболовные крючки, свидетельствующие о том, что в городе было развито рыболовство. Найденные археологами обломки импортных сосудов из Волжской Болгарии, чашечки от весов и стеклянные браслеты доказывают, что город был торговым центром. Последние же находки рассказывают о том, кто населял эти места в более раннее время.

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