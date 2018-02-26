СК: Причиной пожара с шестью погибшими в Оренбурге мог стать поджог

Причиной пожара в многоэтажке на улице Салмышской в Оренбурге, где погибли шесть человек, в том числе двое детей, мог послужить поджог. По одной из версий, трагедия стала результатом умышленных действих одной из погибших.

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет РФ по региону.

Как уже писала "РГ", резонансное ЧП в областном центре произошло 12 февраля. Около 14 часов вспыхнул пожар в квартире на девятом этаже 16-этажного дома № 58/1 по улице Салмышской. После того как огонь был потушен, на пепелище обнаружили тела двух мужчин - 37 и 50 лет. Восемь человек, в том числе трое детей, извлеченных спасателями из горящего дома, были госпитализированы. Однако трехлетняя девочка и шестилетний мальчик умерли по дороге в машине скорой помощи.

- Пять женщин в возрасте 80, 50, 49, 24 и 20 лет, а также восьмилетняя девочка были доставлены в городские больницы Оренбурга, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области. - Позднее две пострадавших - 49-летняя женщина и ее 24-летняя дочь - скончались от сильных ожогов.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся девочка (она чувствует себя удовлетворительно) и три женщины - их состояние стабильно тяжелое.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в коридоре двухкомнатной квартиры. Огонь охватил около десяти квадратных метров. Во всех помещениях были установлены подвесные потолки, которые мгновенно оплавились.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Потерпевшими признаны родственники погибших.

Следователями допрошены собственник квартиры, где произошел пожар, врачи скорой помощи, личный состав пожарной охраны, соседи, друзья, знакомые, родственники пострадавших. По одной из версий, причиной произошедшего могли стать умышленные действия, совершенные 24-летней женщиной.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам следствия.

Расследование продолжается.