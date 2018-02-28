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28.02.2018 15:30
Рубрика: Легковые авто

Автомобили проекта "Кортеж" можно будет купить в трех странах мира

Текст: Елена Березина
В 2018 году планируется выпустить до 100 автомобилей проекта "Кортеж", а начиная с 2019 года производить 150-200 таких автомобилей ежегодно. Об этом сообщили "Российской газете" в Минпромторге.

"Объем производства обусловлен производственной мощностью ФГУП "НАМИ" в 150 автомобилей в год (в одну смену), - пояснили в министерстве. - Производственные мощности ФГУП "НАМИ" позволят реализовать наиболее эффективный безрисковый сценарий вывода новой линейки продуктов на рынок".

Фото: depositphotos.com
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В дальнейшем на основании фактических объемов заказов и выявленного спроса на российском и на экспортных рынках будет рассмотрен вопрос по увеличению объемов и переходу от мелкосерийного к полномасштабному производству.

В 2018-2019 годах планируется выпускать лимузин и седан представительского класса. Модельный ряд может быть расширен за счет моделей минивена и внедорожника, начиная с 2020-2021 годов.

Официальное название проекта, с легкой руки СМИ окрещенного "Кортеж", - "Единая модельная платформа". Но на массовый рынок автомобили этой линейки выйдут под другим названием. Каким именно, пока секрет. "Бренд будет презентован на официальной премьере автомобилей.

До этого момента название бренда - конфиденциальная информация", - рассказали в министерстве. Презентация состоится в конце марта.

Прием предзаказов на автомобили стартует уже осенью 2018 года. Продажи начнутся в начале 2019 года.

Помимо российского рынка, автомобили линейки поедут за рубеж. В частности, их можно будет купить в ОАЭ, Китае, Индии.

"Цены на автомобили будут объявлены в момент старта продаж - в конце текущего года.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Но автомобили будут дешевле основных конкурентов в лице люксовых и премиальных марок в сравнимых топовых комплектациях, таких как, Rolls-Royce, Mercedes и других. У совместного предприятия "СОЛЛЕРС" и ФГУП "НАМИ" (создано в конце января 2018 г., сейчас продолжается создание дистрибуторской компании, идет формирование организационной структуры - прим. ред.) будет возможность изучить спрос, оценить отзывы и реакцию рынка на новые модели. На основании этого и будет определена конечная стоимость моделей".

Ранее называлась примерная стоимость автомобилей в 6-7 миллионов рублей.

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