Учитель устроил стрельбу в школе штата Джорджия в США

Преподаватель школы в американском штате Джорджия устроил стрельбу в здании учебного заведения. Как сообщили в полиции города Дэлтон, где расположена школа, пострадавших в результате инцидента нет, а учитель задержан.

В среду около 13:30 по местному времени (20:30 по Москве) в аккаунте города в Twitter появилось сообщение о том, что человек - предположительно, преподаватель - забаррикадировался в одном из классов школы. Вскоре местная полиция сообщила о задержании подозреваемого.

В начале февраля в одной из школ штата Флорида бывший учащийся расстрелял из винтовки 17 человек. Инцидент вызвал большой резонанс в США и обострил общестенную дискуссию на тему предотвращения массовых расстрелов в американских школах. Президент США Дональд Трамп среди прочих мер предложил изучить идею экипировать оружием учителей в школах и обучить их обращению с ним.