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Рубрика: В мире

Трамп заявил о готовности вооружить учителей

Текст: Андрей Васильев

Президент США пообещал в среду ввести "очень жесткие" правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. До этого в Белом Доме состоялась встреча Дональда Трампа со школьниками и родителями города Паркленд, где на прошлой неделе было убито 17 человек.

Глава государства не исключил возможности вооружать учителей, сообщает AFP. Подобная мера может быть введена при условии, если учителя пройдут курс обучения по владению оружием и будут носить его скрытно, отметил американский лидер.

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"Очевидно, это применимо только к учителям, которые знают, как обращаться с оружием", - сказал глава Белого дома, предложив вооружить 20 процентов преподавателей. Трамп также предложил набирать для работы в школы в качестве охранников бывших военных.

Со своей стороны школьница Джулия Кордовер попросила Трампа "принять правильные решения", чтобы такая трагедия больше не повторилась. Стало известно, что американские школьники 24 марта планируют провести в Вашингтоне большой митинг, выступая против свободной продажи оружия в Соединенных Штатах.

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"В США однажды произошли теракты 11 сентября (2001 года), и проблемы были решены: но сколько школ, сколько детей еще падут под пулями?" - спросил Эндрю Поллак, чья 18-летняя дочь, Луг, была убита в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в прошлую среду.

"Моя дочь, я не увижу ее снова. Ее здесь нет. Она лежит на кладбище Кинг Дэвид, и сегодня я отправлюсь к ней, - сказал безутешный отец. - Мы не смогли защитить наших детей. Этого не должно быть. Когда я иду в самолет, я не могу пронести с собой бутылку воды, но мы позволяем зверю войти в школу и напасть на наших детей. Я очень зол".

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Напомним, что в прошлую среду 19-летний Николас Круз пришел в среднюю школу Стоунмана Дугласа, из которой он ранее был исключен, и убил 17 человек, как учеников, так и учителей.

Злоумышленник использовал винтовку, приобретенную вполне законно, несмотря на проблемы с психикой. Кроме того, еще в январе в ФБР обращался один из  родственников Круза и сообщал о его "потенциальной опасности".

Кстати

Отметим, что вскоре после своего избрания Дональд Трамп заявил в адрес мощного оружейного лобби в США - Национальной стрелковой ассоциации, что у них есть "настоящий друг в Белом доме". На руках у населения Соединенных Штатов находится около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия.

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