На экраны Союзного государства вышел фильм "Со дна вершины"

Это пронзительная история о человеке, который после травмы и потере обеих ног поднялся и стал чемпионом.

- Работа над фильмом "Со дна вершины" шла больше пяти лет: за это время несколько раз переписывался сценарий, - рассказывает режиссер и продюсер Тамара Цоцория, - несколько раз менялась съемочная группа. Меня зацепила в сценарии тема победы человека над собой, преодоления самого себя.

На помощь пришел известный сценарист Рауф Кубаев, на счету которого работа над фильмом "Географ глобус пропил", сериалами "Ундина", "С чего начинается Родина". Это - профессиональный и светлый человек, который быстро понял, каким мы видим наше кино. Рауф смог создать драматургическую структуру, на которую мы потом ещё долго наращивали "мясо истории".

Кто был консультантом фильма?

Тамара Цоцория: Для получения консультаций познакомилась с двукратным паралимпийским чемпионом Алексеем Мошкиным. Он с детства увлекался горными лыжами, но в 12 лет попал под поезд и лишился ног. Тем не менее Алексей не сдался, встал на лыжи и достиг потрясающих результатов. Мошкин не сразу раскрылся. Но потом Лёша понял, что мы искренне хотим сделать хороший фильм о человеке с ограниченными возможностями здоровья. И он начал рассказывать свои просто потрясающие истории. Через 4 месяца после несчастного случая Алексей Мошкин встал на протезы, ещё через 2 месяца бегал на роликовых коньках и катался на велосипеде, ещё не закончился год после травмы, он уже стоял на горных лыжах, через 2 года участвовал в соревнованиях, а через 4 - выиграл Паралимпиаду.

Фильм заканчивается сценой на Паралимпийских играх в Альбервилле, когда Алексей Мошкин, помогая товарищу после травмы, опоздал на старт, но был допущен до соревнований и выиграл. Представители сборной Франции подали протест, и результат Мошкина аннулировали, но несмотря на это, французский лыжник отдал свою медаль Алексею.

Как проходил кастинг?

Тамара Цоцория: Мы объехали несколько творческих вузов, смотрели карточки молодых артистов, но кандидатов на роль главного героя Алексея Царева не находили. К тому моменту мы уже заручились участием в фильме Владимира Вдовиченкова в роли отца Царёва. На очередной встрече с его творческим агентом мы получили приглашение на спектакль Московской театральной школы Олега Табакова, в котором было занято аж 12 юных талантливых актеров. В середине спектакля на сцене появился Паша Шевандо. Он стоял в валенках, в огромной шинели, из которой торчала маленькая голова, очень смешной.

Честно говоря, Паша совсем не соответствовал образу нашего героя, каким мы его себе представляли, нам же нужен был молодой Том Круз. Но настолько он был органичен и обаятелен, что мы сразу почувствовали, что он - актер от Бога.

Возлюбленную главного героя сыграла молодая актриса Наталья Кузьмина. Наташа в то время была студенткой первого курса Щукинского училища. Она пришла на Мосфильм пробоваться в какой-то другой проект и перепутала двери. Она просто заглянула и закрыла дверь, но я успела её увидеть, выбежала за ней в коридор, буквально схватила её и пригласила на пробы.

На роль лучшего друга Алексея, Кости, был выбран актер театра им. Вахтангова Константин Белошапка, который уже снялся в сериалах "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", "Восьмидесятые", "Отель "Элеон".

В фильме заняты Ксения Кузнецова и Владимир Вдовиченков в роли родителей Лёши, Сергей Никоненко в роли тренера, а также Эльдар Калимулин, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, белорусская актриса Алла Пролич в роли жены мэра. В роли спортивного комментатора снялся известный российский комментатор Георгий Черданцев.

Как шел съемочный процесс?

Тамара Цоцория: Съёмочный процесс был сложным. Продюсерам пришлось дважды сменить режиссера. Потом нам посоветовали Яну Поляруш. Основные съёмки проходили в Кировске Мурманской области, Сочи, Калуге, Москве.

Фильм требовал множество каскадеров. Порой дублеров находили случайно в киноэкспедициях. В Калуге снимали драматичную сцену, когда герой участвует в Кубке мэра, падает, ломает протез и летит кубарем со склона. Мы привезли каскадера из Москвы, начали съемку и поняли, что парень толком не стоит на лыжах. Оказалось, он специализируется на трюках с лошадьми. Мы пытаемся найти хоть какого-то горнолыжника. Местные рекомендуют нам экстремала Илью Малюгу, который у них носится по всем горам. Он достаточно цинично с нами стал разговаривать, мол, "давайте платите" и "не рассказывайте сказки, что у вас денег нет". Нам деваться некуда, мы соглашаемся на его условия, и... он начинает прыгать, падать, крутиться и постепенно входит во вкус. Мы вроде бы уже и сняли всё, говорим "отлично, заканчиваем", а он не соглашается "подождите, я неправильно сделал со спортивной точки зрения, здесь нужно было сгруппироваться". Расставались мы уже друзьями, он позже приехал к нам на съемки в Кировск, когда мы снимали падение с канатки. И так он правдоподобно летел кубарем, что при просмотре в Минкульте Владимир Мединский сказал: "Я не мог на это смотреть!"

На съемочной площадке были и паралимпийцы. Алексей Мошкин - победитель Паралимпиад 1994 года в Лиллехамере и 1998 года в Ногано консультировал по вопросам реабилитации и протезирования. В качестве дублёра в фильме снимался альпинист, потерявший ноги после падения, Сергей Александров, который в этом году вошел в Паралимпийскую сборную России и поедет в Корею.

Основные планы для сцен на Паралимпиаде были сняты во французском Валь-д’Изере во время Кубка мира по горнолыжному спорту.

Картина "Со дна вершины" начала свой путь к зрителю уже прошлым летом. Картину показали в Госдуме, затем при поддержке Администрации Президента РФ на Фестивале молодежи и студентов в Сочи, на форумах "Балтийский Артек", "Проектория" и "Волонтеры победы", в детских центрах "Орленок" и "Океан".