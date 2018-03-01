Ядерный ответ России на агрессию будет мгновенным

Президент России Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ и ее союзников.

- Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников - малой, средней, да какой угодно мощности - мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным, - заявил президент в ходе выступления перед Федеральным собранием.

В ходе своего послания Путин рассказал о новейших оборонных разработках. В частности, членам ФС РФ продемонстрировали кадры испытаний баллистической ракеты нового поколения "Сармат". Ее возможности позволяют достичь любой точки земного шара с неожиданной для противника стороны, не обращая внимания на системы противоракетной обороны. По сравнению с предшественницами увеличено и количество боевых блоков, которые несет ракета.

Другой революционной разработкой стала гиперзвуковая маневрирующая боеголовка "Авангард" - она преодолевает плотные слои атмосферы на скорости 20 Махов и уверенно управляется на всем протяжении полета. Предприятиями ОПК созданы крылатые ракеты с неограниченной дальностью полета - их приводит в движение ядерный двигатель, - и беспилотная атомная субмарина межконтинентального класса, способная двигаться на большой глубине.

В Южном военном округе проходит войсковые испытания гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования, в армию поступает лазерное оружие и крылатые ракеты с непредсказуемой траекторией полета.

Напомним, новая военная доктрина США предполагает расширение номенклатуры тактического ядерного оружия малой мощности и размещение его в Европе. Для мгновенного ответа на агрессию армия России располагает термоядерными ракетами в шахтах, на подлодках и самолетах Дальней авиации. Кроме них, есть еще и редко упоминаемая система "Периметр", гарантирующая нанесение ответного удара всей мощью российской "ядерной триады" даже при полном уничтожении командных пунктов и штабов РВСН. На Западе эту систему назвали Dead Hand, "Мертвая рука".