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01.03.2018 16:06
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen анонсировал старт предзаказов на большой кроссовер

Компания Volkswagen 12 марта начнет принимать заказы в России на свой самый большой кроссовер - Teramont. Как сообщает пресс-служба немецкой марки, новинка будет доступна с семиместным салоном, полным приводом и в четырех комплектациях.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Габаритная длина модели, построенной на модульной архитектуре MQB, составляет 5036 мм, ширина - 1989 мм, а высота 1778 миллиметров. Размер колесной базы - 2979 миллиметров. Дорожный просвет равен 203 миллиметрам.

Уже в базе автомобиль получит интерфейс App-Connect, полностью светодиодную оптику, трехзонный климат-контроль и мультимедийную систему Composition Media с 8-дюймовым тачскрином.

Фото: www.hyundai.news
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Кроме того, в зависимости от комплектации, на Teramont будут доступны: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки, ассистент движения по полосе, парковочный автопилот, система автоматического управления головным светом и система кругового обзора.

В моторную гамму войдут два двигателя: двухлитровый агрегат с наддувом мощностью 220 л. с. и 280-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 литра. Коробка передач - восьмиступенчатый гидромеханический "автомат".

Производство трехрядного Volkswagen Teramont налажено в США и Китае. В Россию будут поставляться машины, выпущенные на предприятии Volkswagen в Чаттануге, штат Теннеси.

Фото: media.daimler.ru
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Цены на автомобиль компания пока не раскрывает, но, по предварительной информации, стоимость новинки составит от 2 500 000 рублей.

Отметим, что в этом году в Россию приедет еще один SUV от Volkswagen -  обновленное поколение Touareg. Премьера этой модели состоится в апреле на Пекинском автосалоне. Модель построили на модульной платформе MLB Evo, которая уже лежит в основе кроссоверов Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.

В нашу страну Volkswagen Touareg новой генерации появится летом этого года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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