Украина подписала месячный контракт на закупку газа у Польши

"Нафтогаз Украины" в срочном порядке подписал контракт на закупку газа у польской компании PGNiG. Он предполагает покупку 60 миллионов кубометров газа в течение марта этого года. Поставки начались рано утром 2 марта, то есть на следующий день после отказа "Газпрома" поставлять газ Украине из-за отсутствия необходимых документов.

Об этом говорится в сообщении польского концерна. "Мы готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса со стороны украинского рынка", - заявил президент PGNiG Петр Возняк, слова которого приводятся на сайте компании.

1 марта "Газпром", получивший от "Нафтогаза" предоплату за поставки российского газа в марте, вернул обратно всю сумму, так как стороны не согласовали обязательное дополнительное соглашение к действующему контракту. Позднее предправления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через суд.

Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража, вынесенный 28 февраля в части спора компаний об условиях транзита газа через Украину. Так, суд обязал "Газпром" выплатит 2,56 миллиарда долларов "Нафтогазу" за недопоставку транзитных объемов, прописанных в договоре между компаниями. "Газпром" с решением суда не согласился.

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - пояснили в российской компании. Алексей Миллер назвал это "двойными стандартами".