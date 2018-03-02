Новости

Польша решила взыскать с Германии репараций на 850 млрд долларов 05:21
В Рио-де-Жанейро изъяли 1,5 тонны кокаина 04:39
При захвате банка в Рио-де-Жанейро погибли два человека 04:37
Решение Трампа о пошлинах на сталь и алюминий было импульсивным 04:14
В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак 04:05
Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" РФ в выборы в США 03:40
Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны 03:17
Непогода в США унесла жизни не менее двух человек 02:53
Сирийские войска окружили форпост противника в Восточной Гуте 02:33
Бобслеистка из Ямайки провалила допинг-тест на Играх 02:19
В Петербурге угрожавший пешеходам водитель принес извинения 02:05
Звягинцев получил премию "Сезар" за фильм "Нелюбовь" 01:41
Юнкер: Я не заставляю Сербию выбирать между ЕС и РФ 01:35
Аэропорт имени Джона Кеннеди в США приостановил работу 01:23
Пушков назвал Украину "персонажем из ночных кошмаров" 01:15
Готовивший теракт на концерте Бибера приговорен к пожизненному сроку 00:51
У москвички отняли кошелек с 58 тысячами долларов 00:27
Учитель в Лондоне привлекал детей для проведения терактов 00:26
Замгенсека НАТО встретили демонстрацией протеста в Афинах 02.03.2018
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО 02.03.2018
Косачев: США в любом случае нашли бы повод для продления санкций 02.03.2018
Полиция установила личность мичиганского стрелка 02.03.2018
Украина подписала месячный контракт на закупку газа у Польши 02.03.2018
В Техасе полиция предотвратила нападение на школу 02.03.2018
Видео: Макрон сыграл в музыкальной постановке "Петя и волк" 02.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Секреты Су-57 собрали на видео
Секреты Су-57 собрали на видео
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
02.03.2018 23:06
Рубрика: Экономика

Украина подписала месячный контракт на закупку газа у Польши

Текст: Александра Воздвиженская

"Нафтогаз Украины" в срочном порядке подписал контракт на закупку газа у польской компании PGNiG. Он предполагает покупку 60 миллионов кубометров газа в течение марта этого года. Поставки начались рано утром 2 марта, то есть на следующий день после отказа "Газпрома" поставлять газ Украине из-за отсутствия необходимых документов.

Об этом говорится в сообщении польского концерна. "Мы готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса со стороны украинского рынка", - заявил президент PGNiG Петр Возняк, слова которого приводятся на сайте компании.

Еврокомиссия призвала Украину и Россию срочно решить вопрос поставок газа

1 марта "Газпром", получивший от "Нафтогаза" предоплату за поставки российского газа в марте, вернул обратно всю сумму, так как стороны не согласовали обязательное дополнительное соглашение к действующему контракту. Позднее предправления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через суд.

Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража, вынесенный 28 февраля в части спора компаний об условиях транзита газа через Украину. Так, суд обязал "Газпром" выплатит 2,56 миллиарда долларов "Нафтогазу" за недопоставку транзитных объемов, прописанных в договоре между компаниями. "Газпром" с решением суда не согласился.

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - пояснили в российской компании. Алексей Миллер назвал это "двойными стандартами".

"Газпром" в девятый раз подряд поставил рекорд экспорта

Главное сегодня

Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" РФ в выборы в США
В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак
Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
Звягинцев получил премию "Сезар" за фильм "Нелюбовь"