В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками молока из Беларуси

В Кремле уверены, что ситуация с поставками белорусского молока разрешится. "Россия и Беларусь - единое Союзное государство, - напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И Россия, и Белоруссия входят в ЕврАзЭС".

"Между двумя ближайшими союзниками неизбежно возникают иногда трения, но в результате диалога каждый раз удается их урегулировать", - напомнил представитель Кремля. "Мы рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже", - заключил Песков.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Михаилом Русым вопросы поставок белорусского молока и сырья в Россию.

