В США выступившую против оружейного лобби авиакомпанию лишили льгот

Законодатели штата Джорджия отказались предоставить налоговые льготы авиакомпании Delta Air Lines после ее решения разорвать связи с Национальной стрелковой ассоциацией.

Как пишет РИА Новости, только в этом году перевозчик не получит из регионального бюджета минимум 50 миллионов долларов. За такое решение проголосовали 44 сенатора, против выступили всего 10 человек. Напомним, штаб-квартира Delta Air Lines находится в Атланте - столице Джорджии. Заместитель губернатора штата Кейси Кейгл ранее открыто грозил авиакомпании санкциями за отказ от сотрудничества с оружейным лобби.

Дискуссии об усилении контроля над оружием в США возобновились в в прошлом месяце после трагедии в одной из школ Флориды, где бывший ученик расстрелял 17 человек.