В Техасе полиция предотвратила нападение на школу

В городе Роулетт штата Техас предотвращено нападение на учебное заведение. Возле стадиона, на котором проходили спортивные мероприятия, был задержан 17-летний Диего Хорта. В его машине полицейские обнаружили полуавтоматическую винтовку и сто патронов к ней, а также маску и наркотики, сообщает региональный портал chron.com.

По данным полиции, постовая служба обратила внимание на странное поведение молодого человека. При задержании он не оказал сопротивления. Хорта не является учащимся местной школы. Юноше предъявлено обвинение в незаконном владении оружием и сильнодействующими наркотическими веществами.

"Мы довольны, что полиция обратила внимание на подозрительного человека. Пока у нас нет данных, что Хорта хотел кого-то ранить. Он будет допрошен о цели приезда в этот район города", - комментировал происшествие начальник полицейского участка Круз Эрнандес.

В США полиция приведена в состояние повышенной готовности после трагедии в штате Флорида, где 19-летний Николас Круз расстрелял своих бывших соучеников. Жертвами инцидента стали 12 учащихся.

Между тем, сегодня в городе Маунт-Плезант в штате Мичиган 19-летний чернокожий Джеймс Эрик Дэвис младший застрелил из винтовки двоих человек в Центральном Мичиганском университете. По предварительным данным, речь не идет о студентах. Стрелок находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник задержан и дает показания, информирует портал DetroitFreePress.