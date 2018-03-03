Полиция назвала основные способы угона автомобилей

Российские автоугонщики продолжают использовать "дедовские" методы "работы", но добавили к ним и инновационные способы кражи машин. Среди основных орудий автоворов - как простые механические средства взлома замков, так и электронные программаторы. Об этом свидетельствует анализ МВД, который приводит РИА Новости.

В полиции отметили, что современные угонщики нередко разбивают боковые стекла автомобилей или взламывают дверные замки, чтобы пробраться в салон, а затем проворачивают замки зажигания или используют дубликаты ключей. Впрочем, бывает, что у воров оказываются и настоящие ключи - их либо похищают, например, в торговых центрах, либо подменяют во время осмотра продаваемой машины.

Впрочем, чем дороже автомобиль, тем серьезнее у него, как правило, противоугонная система. В этих случаях угонщикам приходится применять более солидные средства обхода защиты. Скажем, для обмана иммобилайзера используются приборы, которые имитируют оригинальный радиосигнал, а для подделки смарт-ключа - так называемые удочки, которые незаметно ретранслируют сигнал от настоящего ключа, оставшегося в кармане владельца, к автомобилю. Кроме того, российские угонщики используют "глушилки", которые после угона блокируют тревожный сигнал от машины на смартфон водителя или пульт охраны.

Кстати, ранее "РГ" приводила данные полиции о том, для чего угонщикам может понадобиться та или иная машина. В МВД назвали 8 главных причин хищения автомобилей.

Накануне был опубликован рейтинг самых угоняемых автомобилей России, составленный по данным ведущих страховых компаний. В Москве в него вошли Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai (это подтверждает и другое исследование, которое приводила "РГ"), в Санкт-Петербурге - BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, а в остальных регионах - Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

Между тем общее число угонов постепенно сокращается. В 2017 году их было примерно на 10% меньше, чем в 2016-м.