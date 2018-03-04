На "Евровидении-2018" Эстонию представит русская певица

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на "Евровидении-2018". Песенный конкурс пройдет в мае в столице Португалии.

Как пишет ТАСС, в Лиссабоне Нечаева на итальянском языке исполнит песню La forza. Композиция сочетает в себе оперную и электронную музыку.

Элина Нечаева родилась в 1991 году, а спустя 25 лет окончила Эстонскую академию музыки и театра, где обучалась классическому вокалу.

В "Евровидении-2018" примут участие 43 страны. Полуфинал пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года.

Что интересно, согласно регламенту Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания сразу проходят в финал.

Россию на главном европейском песенном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. В прошлом году ее не пустили на "Евровидение" в Киев, припомнив выступления в Крыму в 2015-ом и запретив в течении трех лет посещать Украину.