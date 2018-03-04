Пушков назвал Волкера спецпредставителем по срыву Минских соглашений

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР И ЛНР).

"Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет", - написал Пушков в Twitter. Кроме того, политик назвал Волкера спецпредставителем по срыву Минских соглашений.

Напомним, в аналитическом центре Hudson Institute американский дипломат заявил, что ДНР и ЛНР "являются образованиями, которые созданы Россией", их существование противоречит украинской конституции, и они должны быть вычеркнуты из политической реальности.

Своими словами Волкер лишь поощряет Киев отказываться от контактов с Донецком и Луганском, к чему украинскую сторону, напротив, постоянно призывает Россия и страны-гаранты Минских соглашений.