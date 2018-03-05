Асад: Обвинения в применении химоружия - это неприкрытый шантаж

Западу нужен предлог для нападения на Сирию. И обвинения в применении химического оружия - это неприкрытый шантаж. С таким заявлением выступил президент республики Башар Асад.

ТАСС напоминает, что в апреле прошлого года Соединенные Штаты обвинили Сирию в проведении химатаки в провинции Идлиб, а затем нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс. Но Дамаск уверен, что химатака была инсценирована бандформированиями.

А уже в марте этого года в СМИ появилась информация, что террористы собираются применить боеприпасы с химическими веществами в Восточной Гуте, чтобы затем США, Великобритания и другие страны возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения. В этой связи командование ВС республики вновь заявило, что "сирийские войска не обладают химическим оружием и не намереваются где-либо его использовать".