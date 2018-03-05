Газ из Европы обошелся Украине в 4 раза дороже российского

Стоимость газа на европейских спотовых площадках в эти дни составляет более тысячи долларов за тысячу кубометров, что в четыре раза больше стоимости российского газа, поставляемого на экспорт в дальнее зарубежье. По этой цене "Нафтогазу Украины" пришлось закупать газ у европейских стран.

Такую информацию на своей странице в Facebook опубликовал коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко. Он сослался на данные немецкого хаба NCG, из которых следует, что на пике последних дней газ стоил 1325 долларов за тысячу кубометров.

В конце декабря прошлого года арбитражный суд Стокгольма обязал "Нафтогаз" с 2018 года начать закупки газа у "Газпрома" в рамках требования take-or-pay ("бери или плати"), прописанного в коммерческом контракте между сторонами.

Компания заранее перечислила предоплату в феврале, чтобы поставки начались с 1 марта, однако российская сторона ее вернула, объяснив отсутствием подписанного дополнительного соглашения, как того требует контракт.

В связи с этим "Нафтогаз" во избежание дефицита топлива в стране подписал в срочном порядке договор на поставку 60 миллионов кубометров газа с Польшей (цена закупок не разглашалась) и увеличил реверс из Европы. Так, Словакия увеличила прокачку в сторону Украины с менее двух миллионов кубометров в сутки до почти 17 миллионов кубометров.