Мария Захарова: РФ - надежный энергопартнер для Европы

Европа считает Россию надежным партнером в сфере энергетики, однако Украина предпочитает об этом умалчивать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такую позицию российский дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву, вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенье, обещания и проклятия в адрес России, - подчеркнула Захарова. - И ведь они никогда не расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ". "Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один", - заключила Захарова.

Заявление Захаровой является ответом на утверждение коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев переплачивает 34% за газ в Европе. Вина за это, по мнению Витренко, лежит на России, потому что "Газпромом" якобы не соблюдались условия контракта. В этой связи, утверждает глава "Нафтогаза", Украина потребует от российской энергетической компании соответствующую компенсацию.