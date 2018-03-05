"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсацию за дорогой газ из ЕС

"Нафтогаз Украины" сейчас закупает газ у европейских стран, и средневзвешенная цена в марте получается выше на 33,9 процента, чем если бы "Нафтогаз" делал закупку у "Газпрома". Эту разницу "Нафтогаз" намерен компенсировать за счет "Газпрома".

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, переплату компании можно считать вынужденной, так как с 1 марта не начались поставки от "Газпрома". Витренко назвал это "невыполнением контрактных обязательств".

Накануне он сообщил, что если бы "Нафтогаз" начал закупки у "Газпрома", то стоимость импортируемого топлива обошлась бы Украине в четыре раза дешевле. Точную цифру он не назвал, но, исходя из логики Витренко и пиковых цен 1 марта на хабе NCG, речь идет примерно о 250 долларах за тысячу кубометров.

В конце декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору компаний об условиях поставок российского газа на Украину и исполнении обязательств в рамках коммерческого контракта. Суд частично отклонил требования обеих сторон, но оставил в силе правило take-or-pay (на этом настаивал "Газпром"), в соответствии с которым в 2018 и 2019 году "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" четыре миллиарда кубометров топлива ежегодно. Стоимость газа суд привязал к немецкому хабу NCG .

"Нафтогаз" в конце февраля перечислил "Газпрому" предоплату, чтобы начать закупки 1 марта, однако "Газпром" полностью вернул деньги обратно и отказался начать поставки, так как стороны не согласовали дополнительное соглашение к контракту. Кроме того, после того как Стокгольмский арбитраж в споре сторон по условиям транзита газа в ЕС отказался принять во внимание аргументы "Газпрома", компания заявила, что контракт с "Нафтогазом" больше экономически не целесообразен и объявила о начале процедуры расторжения контрактов в суде.