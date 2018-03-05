Последствия снегопада в Москве ликвидируют только к субботе

Ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве власти пообещали к субботе. "Всего выпадет более 20 сантиметров снега", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на улицах города не было серьезных заторов, тротуары почищены. За сутки было вывезено более миллиона кубометров снега. По данным вице-мэра, на улицах Москвы в круглосуточном режиме работают 30 тысяч рабочих, которые используют 11 тысяч единиц техники.

Ранее СМИ сообщали, что за два дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков. На подходе еще один циклон. Он испортит погоду 7-8 марта, напоминает ТАСС.