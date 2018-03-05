Павел Дацюк передал монастырю свою золотую медаль

Лидер сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Павел Дацюк посетил женский Среднеуральский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Он передал храму свою золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира в 2012 году - об этом сообщается на сайте монастыря.

Дацюк является уроженцем Екатеринбурга и с радостью посещает монастырь, когда есть такая возможность. "Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", - сказал спортсмен.

Дацюк единственный раз в карьере стал чемпионом мира именно в 2012 году. Также он дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз", а победа на Олимпиаде позволила ему войти в символический "Тройной золотой клуб". Туда включают игроков, выигрывавших мировое первенство, Кубок Стэнли и "золото" Олимпийских игр.