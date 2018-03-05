Трамп: Сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертва

Президент США сделал очередное громкое заявление по поводу торговых соглашений и связанных с ними проблемах.

"Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Извините, но пришло время для перемен" - написал Трамп в Twitter.

РИА Новости напоминает, что на прошлой неделе американский лидер распорядился ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест и пообещал принять ответные меры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

По словам Юнкера, действия Вашингтона ставят под угрозу тысячи рабочих мест. "ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов", - сказал европейский чиновник. Но, похоже, на Трампа данные угрозы не подействовали. Спустя сутки глава Белого дома заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, торговые войны уместны и их легко выиграть".