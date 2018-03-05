Трамп: Сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертва

Президент США сделал очередное громкое заявление по поводу торговых соглашений и связанных с ними проблемах.
"Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Извините, но пришло время для перемен" - написал Трамп в Twitter.
РИА Новости напоминает, что на прошлой неделе американский лидер распорядился ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест и пообещал принять ответные меры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.
По словам Юнкера, действия Вашингтона ставят под угрозу тысячи рабочих мест. "ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов", - сказал европейский чиновник. Но, похоже, на Трампа данные угрозы не подействовали. Спустя сутки глава Белого дома заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, торговые войны уместны и их легко выиграть".
We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2018 г.