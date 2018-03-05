Взорвавшийся в полете двигатель самолета сняли на видео

05.03.2018, 15:07 Текст: Антон Благовещенский

Один из пассажиров рейса киргизской авиакомпании Tez Jet, следовавшего из Бишкека в Баткен, снял на камеру мобильного телефона взорвавшийся в полете левый двигатель лайнера.

Видео: Шаолиньский монах пробил иголкой стекло

Ролик мужчина выложил в интернет, сопроводив описанием: "Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось!".

На видео можно увидеть частично разрушенный двигатель, с которого свисают части обшивки.

Самолет совершил успешную вынужденную экстренную посадку в Бишкеке. Несмотря на отказ одного из двигателей, она прошла успешно.

видео
Фото: depositphotos.com
Ролик с ожившим кошмаром напугал интернет 26.02.2018
Найден способ включить YouTube в России 15.02.2018
Худший способ приготовления пищи возмутил интернет 12.02.2018
соцсети
Фото: depositphotos.com
Популярная стримерша призналась в убийстве во время трансляции 01.03.2018
В Facebook исчезла возможность делать новые записи 28.02.2018
Грозный солдат, желающий помочь детям, напугал интернет 28.02.2018
происшествия
Фото: depositphotos.com
Женщина наблюдала за ограблением своего дома через интернет 30.01.2018
Мужчина сфотографировал своего убийцу за секунду до смерти 19.01.2018
Блогер получил семь лет тюрьмы 28.11.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий