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Взорвавшийся в полете двигатель самолета сняли на видео
Один из пассажиров рейса киргизской авиакомпании Tez Jet, следовавшего из Бишкека в Баткен, снял на камеру мобильного телефона взорвавшийся в полете левый двигатель лайнера.
Ролик мужчина выложил в интернет, сопроводив описанием: "Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось!".
На видео можно увидеть частично разрушенный двигатель, с которого свисают части обшивки.
Самолет совершил успешную вынужденную экстренную посадку в Бишкеке. Несмотря на отказ одного из двигателей, она прошла успешно.
Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось! pic.twitter.com/VgGYiQWTtC— Photogeniuskg (@bishkekchanka65) 2 марта 2018 г.
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