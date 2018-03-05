Взорвавшийся в полете двигатель самолета сняли на видео

Один из пассажиров рейса киргизской авиакомпании Tez Jet, следовавшего из Бишкека в Баткен, снял на камеру мобильного телефона взорвавшийся в полете левый двигатель лайнера.

Ролик мужчина выложил в интернет, сопроводив описанием: "Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось!".

На видео можно увидеть частично разрушенный двигатель, с которого свисают части обшивки.

Самолет совершил успешную вынужденную экстренную посадку в Бишкеке. Несмотря на отказ одного из двигателей, она прошла успешно.